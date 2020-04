Wirecard-onderzoek toont nog geen misstanden

De Duitse betalingsverwerker Wirecard hoeft zijn gerapporteerde resultaten over de jaren 2016-2018 voorlopig nog niet aan te passen. Volgens het bedrijf, dat van fraude wordt beschuldigd, komen uit het onderzoek van accountantskantoor KPMG vooralsnog geen misstanden aan het licht. Maar nog niet alle informatie om de inkomsten uit het verleden te bevestigen is volgens het bedrijf beschikbaar.

Wirecard gaf KPMG eerder de opdracht om onafhankelijk onderzoek te doen naar beschuldigingen van boekhoudfraude. De Britse zakenkrant Financial Times zette eerder documenten van het bedrijf online waaruit volgens de krant zou blijken dat Wirecard cijfers over winst en omzet op frauduleuze wijze heeft opgekrikt. Wirecard ontkende de boekhoudfraude stellig.

De verdenkingen van gesjoemel draaien om een partnerbedrijf van Wirecard, Al Alam uit Dubai, dat volgens cijfers goed was voor de verwerking van honderden miljoenen dollars voor klanten en de helft van het operationele resultaat van Wirecard in 2016. Volgens FT is het twijfelachtig dat Al Alam inderdaad zo veel werk verrichte voor Wirecard, omdat veel bedrijven die als klant werden opgegeven nooit van de onderneming zouden hebben gehoord.

Wirecard beschuldigde journalisten van FT er eerder samen te spannen met beleggers die speculeren op een koersdaling. De krant berichtte toen over onregelmatigheden in de boekhouding bij een dochteronderneming in Singapore.

Het bedrijf maakte tevens bekend dat er vertraging is bij de publicatie van de cijfers over 2019 die voor eind april stonden gepland. Wirecard noemt als reden voor het uitstel het coronavirus en het KPMG-onderzoek. De bevindingen van KPMG zullen volgens Wirecard zo snel als mogelijk gepubliceerd worden.