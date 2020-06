De vanwege omvangrijke boekhoudfraude noodlijdende Duitse betalingsdienstverlener Wirecard krijgt even uitstel van schuldeisers bij het aflossen van een kredietfaciliteit van 1,75 miljard euro. Dat meldden bronnen aan persbureau Bloomberg.

De schuldeisers willen volgens de ingewijden eerst eens goed kijken naar wat de kansen op levensvatbaarheid op de langere termijn van Wirecard zijn, voordat wordt gevraagd om aflossing van de lening. Daarbij worden documenten onderzocht en wordt overlegd met aandeelhouders zoals Visa en Mastercard. Tot de schuldeisers van Wirecard zouden volgens Bloomberg onder meer Commerzbank, ING en ABN AMRO behoren.

Wirecard ligt al maanden onder vuur vanwege mogelijke fraude en maakte eind vorige week bekend dat er een kleine 2 miljard euro kwijt was. Deze week stelde het bedrijf dat dit geld mogelijk nooit heeft bestaan en trok het zijn financiële publicaties van de afgelopen jaren in. Topman Markus Braun werd gearresteerd. Inmiddels is hij op borg vrijgekomen.

Op de beurs van Frankfurt is de koers van Wirecard ingestort door de boekhoudaffaire. De Duitse financiële autoriteiten en openbare aanklagers doen onderzoek naar de zaak.