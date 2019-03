Wirecard klaagt Financial Times aan

Het Duitse fintechbedrijf Wirecard heeft de Britse zakenkrant Financial Times aangeklaagd. Wirecard vraagt de rechter in München zich te buigen over de berichtgeving van de krant en eist een schadevergoeding van onbekende hoogte.

Wirecard was de laatste tijd veelvuldig in het nieuws wegens verdenkingen van fraude en corruptie. Er zou een miljoenenbedrag aan omzet verkeerd zijn geboekt. Justitie in Singapore deed een inval bij een vestiging van Wirecard, maar het onderzoek is nog niet afgerond. Het bedrijf ontkent alle beschuldigingen.

De Duitsers houden Financial Times middels hun „onjuiste berichtgeving” verantwoordelijk voor de daling van Wirecard op de beurs. Ook wil het bedrijf voorkomen dat de krant bedrijfsgeheimen naar buiten brengt. Wirecard en Financial Times waren niet direct bereikbaar voor een toelichting.