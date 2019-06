Winstwaarschuwing door diesels bij Daimler

De Duitse automaker Daimler is andermaal met een winstwaarschuwing gekomen. De maker van onder meer Mercedes-Benz kampt met de naweeën van een dieselschandaal. Die zitten de opbrengsten van het lopende kwartaal in de weg. Voor Daimler ook reden om zijn verwachtingen voor het hele boekjaar te verlagen.

Daimler rekent erop honderden miljoenen kwijt te zullen zijn aan het oplossen van de kwestie. De automaker moest onlangs tienduizenden auto’s terug naar de garage roepen vanwege gesjoemel met uitstootwaarden. Duitse en Amerikaanse autoriteiten onderzoeken deze zaak. Daarnaast ligt Daimler in de Verenigde Staten onder een vergrootglas omdat het mogelijk verboden afspraken maakte met leverancier Bosch.

Daimler verwacht dat de operationele winst dit jaar in de buurt komt van het resultaat van vorig jaar van 11,1 miljard euro. Eerder ging de automaker uit van een lichte winststijging. Bij de bedrijfswagentak rekent Daimler op rode cijfers. Het eerste kwartaal werd hier al afgesloten met een tekort van 98 miljoen euro, vooral doordat plannen om pick-uptrucks in Zuid-Amerika te produceren totaal ontspoorden.

Het is de derde keer in korte tijd dat Daimler in zijn winstverwachting snijdt. Eerder waarschuwde de automaker al voor tegenvallende opbrengsten als gevolg van lastige marktomstandigheden door de handelsproblemen en de mindere economische groei. Ook de strengere emissietesten die werden ingevoerd en een slepende zaak over koelvloeistof voor airconditioning, waren voor de Duitse automaker eerder redenen om zijn prognoses bij te stellen.

De nieuwe waarschuwing komt op het bordje van de nieuwe topman Ola Källenius. Hij nam recent het stokje over van Dieter Zetsche.