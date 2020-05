Winstval voor sportmerk Puma door crisis

De coronacrisis speelt ook sportmerk Puma parten. De resultaten van de onderneming werden negatief beïnvloed door winkelsluitingen in China en later ook in de Verenigde Staten en Europa in een poging de verspreiding van het virus in te dammen. De winst van Puma zakte op jaarbasis met 60 procent tot 36,2 miljoen euro.

Door de goede start van het jaar was de omzetdaling minder fors. Op jaarbasis zag Puma de opbrengsten met 1,5 procent teruglopen tot 1,3 miljard euro. In de regio Azië en het Pacifische gebied, waar het virus in de meetperiode in grote delen het openbare leven ontregelde, daalden de verkopen met 11,5 procent.

Voor het lopende kwartaal verwacht Puma een verslechtering van de resultaten. Momenteel gaat meer dan de helft van het wereldwijde verkoopgebied van Puma gebukt onder coronamaatregelen, aldus topman Björn Gulden. Om de crisis te doorstaan heeft Puma zich verzekerd van 900 miljoen euro aan aanvullend krediet.