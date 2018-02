Winstval SocGen door belastinghervorming VS

De Franse bank Société Générale (SocGen) heeft de winst in het vierde kwartaal van vorig jaar fors zien dalen. Dat kwam vooral door eenmalige lasten, waaronder reorganisatiekosten en kosten gerelateerd aan de recente Amerikaanse belastinghervormingen.

Onder de streep hield het concern 69 miljoen euro over, 82 procent minder vergeleken met de behaalde 390 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder. Ondanks de winstval was het resultaat beter dan verwacht. Analisten hielden in doorsnee rekening met een nettoverlies van 180 miljoen euro. De meevaller hield verband met goede resultaten bij de handelsactiviteiten van de bank. Zo werd er fors meer verdiend met aandelenhandel.

De omzet groeide in het afgelopen kwartaal met 0,8 procent tot 6,22 miljard euro, eveneens boven de verwachtingen van marktvorsers.