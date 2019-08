Winstval BMW door kosten elektrische auto’s

De Duitse autoproducent BMW heeft de winst in het tweede kwartaal van dit jaar met een vijfde omlaag zien gaan als gevolg van hoge kosten voor de ontwikkeling van elektrische auto’s. Ook werden de resultaten gedrukt door scherpe concurrentie, aanhoudende handelsspanningen en nadelige valuta-effecten.

De operationele winst daalde, van 2,7 miljard euro in het tweede kwartaal van vorig jaar, tot 2,2 miljard euro. Dit is wel iets boven de verwachtingen van analisten. Over de eerste zes maanden van het jaar bedroeg de winstdaling 49 procent tot 2,79 miljard euro.

Het Beierse BMW, dat ook eigenaar is van Mini en Rolls-Royce, herhaalde de eerdere verwachting dat de operationele winst dit jaar aanzienlijk lager uitpakt.

Het concern verkocht in de eerste helft van het jaar ruim 1,25 miljoen auto’s, een kleine 1 procent meer dan een jaar eerder. Die groei is volledig toe te schrijven aan een aanhoudende vraag naar luxe auto’s in Azië. In Europa en de Verenigde Staten daalde de autoverkoop licht. Aartsrivaal Daimler, moederbedrijf van Mercedes-Benz, moest onlangs om dezelfde reden zijn winstverwachting voor dit jaar verlagen.

Bij Mini daalden de verkopen in de eerste jaarhelft met bijna 4 procent tot 174.344 stuks. Het aantal verkochte BMW-motorfietsen kwam uit op 93.188 stuks, een stijging van ruim 7 procent.

Naar verwachting brengt BMW in 2023, twee jaar eerder dan gepland, 25 elektrische auto’s op de markt. Daarvan zou meer dan de helft volledig elektrisch aangedreven moeten zijn. Het concern voorziet dat aan het eind van dit jaar er meer dan een half miljoen hybrides en volledige elektrische auto’s van het merk BMW rondrijden.