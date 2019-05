Winstval BMW door dreigende boete uit Brussel

BMW heeft in het eerste kwartaal van het jaar fors minder winst gemaakt. Het resultaat werd vooral gedrukt door een voorziening van 1,4 miljard euro die de Duitse automaker alvast nam voor een mogelijke boete uit Brussel. Daarnaast kampte BMW bij het begin van dit jaar ook met prijsdruk, handelsspanningen en problemen met nieuwe Europese emissietesten.

Het autobedrijf uit München ligt onder een vergrootglas van de Europese Commissie omdat het tegen de regels in afspraken zou hebben gemaakt over uitstoottechnologie met branchegenoten Volkswagen en Daimler. De exacte hoogte van de geldstraf is nog niet bekend. BMW waarschuwde eerder wel voor een forse impact op de resultaten in het eerste kwartaal vanwege de voorziening.

De brutowinst van de automaker zakte op jaarbasis met 78 procent tot 589 miljoen euro. De omzet op jaarbasis viel krap 1 procent lager uit met 22,5 miljard euro. Het aantal auto’s en motoren dat het bedrijf in de meetperiode afleverde, is een fractie gestegen.