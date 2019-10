Winstsprong én winstwaarschuwing Volvo

De Zweedse autobouwer Volvo heeft zijn winst in het derde kwartaal verdubbeld. Het bedrijf, dat in handen is van het Chinese concern Geely, waarschuwde tegelijk dat de winstmarge onder druk komt door moeilijke marktomstandigheden.

Volvo Cars heeft net als andere autobouwers te maken met hoge investeringskosten voor de overgang naar onder meer elektrisch rijden. Daarnaast wordt het bedrijf geraakt door de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China.

De nettowinst kwam in de verslagperiode uit op 2,4 miljard Zweedse kroon, omgerekend 224 miljoen euro. Een jaar eerder was de winst nog 1,1 miljard kroon. De omzet steeg met 14 procent naar 64,8 miljard kroon. De opbrengsten nemen in de rest van het jaar verder toe, zo verwacht Volvo.