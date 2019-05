Winstgroei voor Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway, het investeringsvehikel van miljardair en meesterbelegger Warren Buffett, heeft de winst in het eerste kwartaal zien groeien. Dat bleek zaterdag. Dit weekend komen tienduizenden aandeelhouders van Berkshire bijeen in het Amerikaanse Omaha.

Bij de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering luisteren ze naar Buffett en zijn ze onder meer gespitst op geluiden wat hij van plan is te doen met de enorme berg cash die het investeringsvehikel heeft. De 88-jarige Buffett en zijn zakenpartner Charlie Munger (95), spreken het publiek zo’n zes uur toe en beantwoorden vragen.

Voorafgaand aan de bijeenkomst bleek dat het operationeel resultaat het afgelopen kwartaal met 5 procent is aangedikt tot 5,6 miljard dollar. Netto was er sprake van een winst van 21,7 miljard dollar, tegen een verlies van 1,1 miljard dollar een jaar eerder. De grote schommelingen in het nettoresultaat noemde Buffett in het verleden „wild, wispelturig en betekenisloos” en het gevolg van bepaalde boekhoudregels. Daarom kijkt hij het liefst naar de operationele prestaties.