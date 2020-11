Winsten op Wall Street ondanks verkiezingsonzekerheid

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten aan de handel begonnen. De ogen van beleggers op Wall Street zijn volledig gericht op de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten, waar de Democraat Joe Biden en zittend president Donald Trump in een nek-aan-nekrace blijven. De financiële markten hoopten vooral dat Biden bij winst snel met een groter steunpakket zal komen om de Amerikaanse economie door de coronacrisis te loodsen.ik zit

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,8 procent hoger op 27.694 punten. De breed samengestelde S&P 500 werd 1,4 procent hoger gezet op 3416 punten en techbeurs Nasdaq kreeg er 2,5 procent bij tot 11.434 punten.

De Senaat blijft vermoedelijk in Republikeinse handen terwijl het Huis van Afgevaardigden Democratisch blijft. Daarmee lijkt een snel coronasteunpakket, waar de markt op hoopte bij een zege van Biden, onwaarschijnlijk geworden.

Techbedrijven profiteren omdat de zogenaamde Blue Wave waarschijnlijk is uitgebleven. Daarbij zouden de Democraten het presidentschap, de Senaat en het Huis van Afgevaardigden in handen krijgen. De kans dat er strenge regels komen voor techbedrijven wordt nu een stuk kleiner ingeschat. Ondernemingen als Facebook, Amazon en Apple lieten allemaal stevige plussen zien.

Taxidiensten Uber en Lyft wonnen tot bijna 13 procent. Kiezers in Californië stemden voor een voorstel om een wet aan te passen die de bedrijven dwong hun bestuurders als werknemers te gaan behandelen. Door die uitslag kunnen ze vasthouden aan hun huidige praktijk waarbij de chauffeurs als onafhankelijke ondernemers worden behandeld. Dat scheelt de bedrijven veel geld.

Wapenfabrikanten laten een wisselend beeld zien nu er nog onzekerheid is. Sturm Ruger en munitiemaker Vista Outdoor openden ongeveer 4 procent in de min, Smith & Wesson Brands leverde bijna 5 procent in. De verwachting is dat er een run op wapens kan ontstaan als Trump verliest. Biden zou namelijk de mogelijkheid om wapens te kopen, willen beperken.