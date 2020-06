Winsten op Wall Street na meevallende winkelverkopen

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met fikse winsten geopend. De kooplust volgt op meevallende cijfers over de winkelverkopen in de Verenigde Staten. Ook hielpen stimuleringsmaatregelen tegen de coronacrisis het sentiment. Naast de aankondiging van de Federal Reserve om bedrijfsobligaties op te kopen, werkt de Amerikaanse regering naar verluidt aan een omvangrijk financieringsplan voor infrastructuurprojecten.

De Dow-Jonesindex stond in de eerste handelsminuten 2,8 procent hoger op 26.455 punten. De brede S&P 500 klom 2,4 procent tot 3140 punten en techbeurs Nasdaq won 2 procent tot 9928 punten.

Amerikaanse winkeliers zagen hun verkopen in mei deels herstellen van de sterke daling een maand eerder, met een stijging van bijna 18 procent op maandbasis. Die toename in de voor de Amerikaanse economie belangrijke sector was veel sterker dan in doorsnee werd aangenomen. Winkelketens als Macy’s, Nordstrom, Home Depot en Abercrombie & Fitch stegen tot 11,6 procent.

McDonald’s meldde in een update over de verkoopcijfers dat Amerikanen weer vaker naar restaurants van de fastfoodketen gaan. Het aandeel werd 1,1 procent meer waard

Apple won 2,1 procent, ondanks de aankondiging van de Europese Commissie van een mededingingsonderzoek naar de techreus. Brussel wil nagaan of de maker van iPhones zich schuldig maakt aan misbruik van zijn machtspositie via zijn App Store en betalingsdienst Apple Pay.