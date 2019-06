Winsten op Wall Street dankzij Mexicodeal

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. De overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Mexico gaf steun aan het sentiment op Wall Street. Verder zorgde overnamenieuws voor reuring en bleven de handelsspanningen tussen de VS en China de gemoederen bezighouden.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent hoger op 26.062,68 punten. De brede S&P 500 steeg 0,5 procent tot 2886,73 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 1,1 procent tot 7823,16 punten.

De VS en Mexico bereikten een deal over de aanpak van migratie. De invoering van importheffingen op Mexicaanse producten van 5 procent is daardoor voor onbepaalde tijd opgeschort, zo liet president Donald Trump weten.

Verder zei Trump in een interview dat China een handelsdeal zal sluiten met de VS omdat de Chinezen wel moeten komen tot een overeenkomst. Peking heeft al laten weten open te staan voor nieuwe handelsgesprekken op topniveau. Trump en de Chinese president Xi Jinping zouden later deze maand op een G20-top een ontmoeting hebben.

Industrieel concern United Technologies (min 3 procent) maakte bekend defensiebedrijf Raytheon (plus 0,7 procent) over te nemen voor een bedrag van 74 miljard dollar. Samen worden ze een van de grootste defensie- en luchtvaartbedrijven ter wereld. Softwaremaker Salesforce (min 5,3 procent) kondigde op zijn beurt aan branchegenoot Tableau Software (plus 34 procent) over te nemen voor bijna 16 miljard dollar.

De koers van vliegtuigmaker Boeing was vrijwel onveranderd. Luchtvaartmaatschappij American Airlines (min 0,5 procent) zei de gewraakte Boeing-toestellen van het type 737 MAX langer aan de grond te houden dan eerder voorzien. De toestellen worden al maanden aan de grond gehouden, na twee rampen met 737 MAX-toestellen in korte tijd.

Uber Technologies kondigde wisselingen in zijn top aan en verloor 3,5 procent. Barney Harford, de operationeel directeur, en marketingdirecteur Rebecca Messina ruimen het veld bij het taxibedrijf.

De euro noteerde 1,1318 dollar tegen 1,1311 dollar in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent minder op 53,33 dollar. Brentolie zakte 1,5 procent tot 62,32 dollar per vat.