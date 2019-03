Winsten op Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn maandag met winsten de handel uitgegaan. Beleggers keken alvast uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve later deze week. Ook hield Wall Street de ontwikkelingen rondom het Amerikaans-Chinese handelsoverleg in de gaten.

De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent hoger op 25.914,10 punten. De brede S&P 500 won 0,4 procent tot 2832,94 punten en technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,3 procent bij op 7714,48 punten. Vrijdag gingen de beurzen ook al met winsten het weekend in.

Kenners rekenen erop dat de centrale bank de rente woensdag ongemoeid laat. De aandacht gaat daarom vooral uit naar aanwijzingen over wanneer de rente waarschijnlijk wel weer omhoog gaat.

Onder meer financiƫle fondsen waren in trek. Zo kreeg Goldman Sachs er ruim 2 procent bij. Bank of America won bijna 2 procent en JPMorgan Chase sloot 0,6 procent hoger. Ook de stijgende olieprijzen stuwden het sentiment. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent duurder op 58,95 dollar. Brent steeg 0,4 procent in prijs tot 67,40 dollar per vat.

Vliegtuigfabrikant Boeing, die vorige week al forse klappen kreeg, zakte een kleine 2 procent. Het Amerikaanse ministerie van Transport is naar verluidt bezig met een breed onderzoek naar de ontwikkeling van het gewraakte 737 MAX-toestel van het bedrijf.

Techreus Apple maakte bekend vernieuwde versies van de iPad Air en iPad mini op de markt te brengen. Het aandeel noteerde een plus van 1 procent. Hotelconcern Marriott International kondigde aan komende jaren flink te willen groeien en werd door beleggers ruim 2 procent hoger gezet.

Verder was er nieuws aan het overnamefront. Betaaldienstverleners Fidelity National Information Services (min 0,7 procent) en Worldpay (plus 10 procent) slaan de handen ineen. Met de fusie is een bedrag van 43 miljard dollar gemoeid. Biotechnoloog Dermira verraste daarnaast met een positieve uitkomst van een klinische test van een van zijn medicijnen en schoot ruim 84 procent omhoog.

De euro was 1,1342 dollar waard, tegen 1,1327 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag.