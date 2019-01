Winsten op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag in de plus gesloten. Wall Street bleef gespitst op de handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten en de voortdurende shutdown van de Amerikaanse overheid. Ook was er het nodige bedrijfsnieuws.

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent hoger op 24.575,62 punten. De brede S&P 500 ging 0,2 procent omhoog tot 2638,70 punten en technologiebeurs Nasdaq won 0,1 procent tot 7025,77 punten.

De schermutselingen rondom de Amerikaanse overheidsbegroting ging weer een nieuwe fase in. De Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, zal president Donald Trump geen ‘troonrede’ laten houden in het Huis zolang de shutdown voortduurt. Ze schrijft in een brief dat ze niet toestaat dat Trump zijn rede houdt totdat de problemen rond de overheidsfinanciering zijn opgelost.

Technologieconcern IBM kwam met beter dan verwachte cijfers en vooruitzichten, geholpen door de clouddiensten, en steeg 8,5 procent. Fabrikant van verzorgingsproducten Procter & Gamble (plus 4,9 procent), bekend van Pampers, Ariel, Braun en Gillette, voerde zijn omzetprognoses voor het hele boekjaar op. Branchegenoot Kimberly-Clark, maker van Kleenex en Huggies, zette tegenvallende prestaties in de boeken en zakte 2,7 procent.

Industrieconcern United Technologies, fabrikant van onder meer vliegtuigmotoren, meldde een flinke omzetgroei en goede verwachtingen. Het aandeel steeg 5,4 procent. Restaurant Brands International (plus 9,8 procent), moederbedrijf van onder meer Burger King, kwam ook met cijfers en kondigde een nieuwe topman aan. Ook kabelconcern Comcast (plus 5,5 procent) en farmaceut Abbott Laboratories (min 2,2 procent) gaven een kijkje in de boeken.

Tesla zakte bijna 4 procent. De elektrische autobouwer heeft de productie van verschillende modellen verlaagd. Daardoor steken zorgen over de vraag naar de duurdere en winstgevendere wagens weer de kop op.

De euro was 1,1382 dollar waard, tegen 1,1389 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent tot 52,62 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent minder, op 61,11 dollar per vat.