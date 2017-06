Winsten op Wall Street

Wall Street opende vrijdag in de plus, na de duidelijke verliezen van een dag eerder. Sportkledingfabrikant Nike stond in de belangstelling na publicatie van de kwartaalresultaten. Verder verwerkten beleggers cijfers over de consumentenbestedingen en de inkomensontwikkeling.

De Dow-Jonesindex steeg in de eerste handelsminuten 0,5 procent tot 21.382 punten. De S&P 500-index won 0,4 procent tot 2429 punten en de Nasdaq dikte met 0,3 procent aan tot 6161 punten.

Nike zag de omzet in de laatste drie maanden van zijn gebroken boekjaar met 5 procent aandikken tot 8,7 miljard dollar. De nettowinst viel net ruim 1 miljard euro een vijfde hoger uit dan een jaar eerder. De resultaten overtroffen de gemiddelde verwachtingen van analisten. Het aandeel schoot ruim 7 procent omhoog.