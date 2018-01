Winsten op beurzen New York

De beurzen in New York zijn vrijdag met winst het weekeinde ingegaan, na de verliezen een dag eerder. Beleggers op Wall Street volgden de ontwikkelingen rond het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid. IBM en American Express stonden in de belangstelling na publicatie van resultaten.

De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent hoger op 26.071,72 punten. De brede S&P 500 won 0,4 procent tot 2810,30 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,6 procent tot 7336,38 punten, allebei nieuwe records.

Het Amerikaanse Congres heeft nog altijd geen overeenstemming bereikt over een wet die de federale overheid meer financiële bewegingsruimte geeft. Komen de partijen er niet uit, dan dreigen belangrijke overheidsdiensten de deuren te moeten sluiten totdat nieuwe financiering is geregeld.

IBM zag afgelopen kwartaal voor het eerst in bijna zes jaar de omzet toenemen vergeleken met een jaar eerder. Een miljardenafschrijving als gevolg van de belastinghervorming in de Verenigde Staten drukte de ICT-dienstverlener evenwel diep in de rode cijfers. IBM leverde 4 procent in.

Ook American Express (min 1,8 procent) moest een forse eenmalige last nemen als gevolg van de belastingherziening door de regering-Trump. De creditcardmaatschappij leed daardoor eveneens een stevig verlies en ziet zich daardoor genoodzaakt voorlopig te stoppen met het inkopen van eigen aandelen.

Amazon liet een kleine plus zien. Het internetconcern verhoogt de prijzen voor het Prime-lidmaatschap. Sportartikelenproducent Nike sprong bijna 5 procent omhoog dankzij een opwaardering. Sportwinkelketen Foot Locker kreeg ook een hoger beleggingsadvies en won 3,3 procent.

Oliedienstverlener Schlumberger ging licht omhoog na meevallende resultaten. NXP klom 0,4 procent. De activistische investeerder Elliott Advisors heeft zijn belang in de Nederlandse chipmaker vergroot tot 6,5 procent. Elliott is zeer kritisch over de geplande overname van NXP door branchegenoot Qualcomm, omdat de geboden prijs veel te laag zou zijn.

Medicijnenproducent Acorda profiteerde met een plus van bijna 9 procent van berichten over een op handen zijnde overname. Branchegenoot Biogen zou geïnteresseerd zijn, evenals Aziatische concurrenten.

De euro was 1,2216 dollar waard, tegen 1,2236 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,8 procent tot 63,76 dollar. Brent daalde 0,6 procent tot 68,55 dollar.