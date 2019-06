Winsten Europese beurzen verdampen

De Europese aandelenbeurzen zijn donderdag met wisselende resultaten gesloten. De winsten uit de ochtendhandel verdampten na het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Die hield de rente gelijk en gaf aan dat dit langer zo zal blijven dan de ECB eerder als verwachting had uitgesproken. Ook bleven de internationale handelsspanningen de gemoederen bezighouden.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,1 procent in de plus op 544,32 punten. De MidKap daalde een fractie, tot 744,46 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt zakten tot 0,3 procent, die in Londen dikte 0,6 procent aan.

De ECB verwacht dat de rente zeker tot en met de eerste helft van volgend jaar op het huidige, zeer lage niveau blijft staan. Eerder ging de centrale bank ervan uit dat dit tot het einde van dit jaar zo zou zijn. Banken en verzekeraars werden door dat bericht lager gezet. In de AEX behoorden ABN AMRO, ASR, Aegon, ING, Adyen en NN Group allemaal bij de verliezers. Ze leverden tot 1,3 procent in.

Olie- en gasbedrijf Shell was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 1,1 procent. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield was de grootste daler met een verlies van 2,4 procent.

WDP daalde 0,3 procent. Het vastgoedfonds gaat samen met VIB Vermögen de portefeuilles voor vastgoed in Duitsland uitbreiden. Euronext (min 0,3 procent) maakte bekend dat twee grote aandeelhouders van Oslo Børs het bod van de pan-Europese beursuitbater hebben geaccepteerd. De twee partijen hadden zich eerder achter het bod van Nasdaq geschaard.

In Parijs kelderde Renault 6,4 procent. De Italiaans-Amerikaanse automaker Fiat Chrysler (plus 0,1 procent) heeft zijn voorstel om te fuseren met zijn Franse concurrent ingetrokken. De samenvoeging had de ondernemingen tot de op twee na grootste autofabrikant van de wereld gemaakt. Fiat Chrysler nam het besluit, nadat het bestuur van Renault de beslissing over de deal wilde uitstellen.

De euro noteerde op 1,1299 dollar tegenover 1,1245 dollar een dag eerder. De olieprijzen daalden opnieuw. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 51,38 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 60,36 dollar per vat.