Winsten bedrijven licht gedaald, inkomen huishoudens gestegen

De winsten van niet-financiële bedrijven zijn, ondanks de sterke economische krimp in het tweede kwartaal, maar licht gedaald. Het inkomen van huishoudens bleef op peil en toonde ondanks de coronacrisis zelfs een lichte stijging. Dat constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Door de crisis namen de inkomsten weliswaar af, maar deze werden grotendeels gecompenseerd door miljarden aan corona-gerelateerde subsidies.

Ook zijn de belastingafdrachten, de dividenduitkeringen en de consumptie in het tweede kwartaal afgenomen. Hierdoor spaarden niet-financiële bedrijven en huishoudens samen 22 miljard euro meer dan een jaar eerder. De in het binnenland behaalde winst van de niet-financiële bedrijven was in het tweede kwartaal 1,2 miljard euro hoger dan een jaar eerder. Zonder de 12,5 miljard euro aan corona-gerelateerde subsidies zou de winst veel lager geweest zijn dan een jaar eerder, merkt het CBS op.

Bedrijven betaalden 3 miljard euro minder aan belastingen dan een jaar eerder. Dit komt vooral doordat bedrijven de verschuldigde vennootschapsbelastingen over 2019 voor een groter deel al in dat jaar betaalden bij de voorlopige aanslag. Daarnaast hebben bedrijven dit jaar de mogelijkheid om uitstel van belastingen aan te vragen wegens corona. Behalve aan belastingen hebben bedrijven in het tweede kwartaal ook veel minder dividend betaald.

Het niet uitkeren van dividend vormde een voorwaarde voor het verkrijgen van corona-gerelateerde subsidies. Door de verminderde belastingoverdrachten en dividenduitkeringen, namen de besparingen van bedrijven met ruim 9 miljard euro toe. Dit uitgespaarde geld kan onder meer worden gebruikt om te investeren. In het tweede kwartaal gebeurde dit echter in mindere mate dan een jaar eerder.

Het inkomen van huishoudens lag in het tweede kwartaal 2,4 miljard euro hoger dan een jaar eerder. Dit kwam voornamelijk doordat de beloning van werknemers met 2,2 miljard euro steeg ten opzichte van een jaar eerder, door al eerder afgesproken loonsverhogingen. De oplopende werkloosheid dempte de stijging, zo constateerde het statistiekbureau. De inkomsten uit sociale uitkeringen stegen ook iets, doordat er meer WW werd uitgekeerd.