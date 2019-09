Winstalarm Imperial Brands door vape-angst

De Britse tabaksfabrikant Imperial Brands heeft zijn winstverwachting voor dit jaar naar beneden bijgesteld. Het bedrijf doet dat omdat de verkoop van vapingartikelen minder snel stijgt dan verwacht. Een aantal sterfgevallen die met vapen in verband worden gebracht, zou de vraag naar dergelijke e-sigaretten doen afnemen.

Vapen, of dampen, is een alternatief voor roken waarbij een nicotinehoudende vloeistof wordt verdampt. De maker van Winston-sigaretten verwacht nu dat de winst in grote lijnen gelijk blijft als wisselkoerseffecten niet mee worden geteld. Het bedrijf liet verder weten dat de omzet met 2 procent zal stijgen. In mei ging de onderneming nog uit van meer dan 4 procent omzetgroei.

Overigens denkt Imperial Brands nog altijd dat de vraag naar alternatieven voor sigaretten dit jaar met 50 procent toeneemt. De vraag naar gewone sigaretten neemt af, onder meer omdat de wetgeving rond tabak in sommige landen zoals Australië aangescherpt is.

Imperial liet verder weten verschillende geïnteresseerden te hebben voor zijn sigarentak. Die heeft het bedrijf al een tijdje in de etalage staan. Imperial Brands hoopt omgerekend ruim 2,25 miljard euro op te halen uit de verkoop van onderdelen.