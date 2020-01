Winstalarm Aston Martin door moeilijke markt

De Britse fabrikant van luxeauto’s Aston Martin heeft in 2019 de helft van zijn eerdere winstprognose behaald. Het bedrijf spreekt in zijn voorlopige handelsupdate van een „teleurstellend jaar” en wijst naar aanhoudend moeilijke marktomstandigheden.

Vooral op het Europese vasteland en in het Verenigd Koninkrijk waren de sportwagens, bekend als de favoriete bolides van geheim agent James Bond, minder in trek. De feestperiode in december zorgde niet voor een opleving in de verkopen. Aston Martin kampte vorig jaar met tanende vraag naar auto’s en onzekerheid rond de brexit.

Aston Martin denkt vorig jaar zo’n 130 miljoen tot 140 miljoen Britse pond, omgerekend tussen 152 miljoen en 164 miljoen euro, aan bedrijfsresultaat te hebben behaald. Volgens een eerdere prognose zou het bedrijfsresultaat bijna dubbel zoveel moeten zijn. De verkoopvolumes daalden vorig jaar met 7 procent op jaarbasis tot 5809 sportwagens.

Aston Martin zegt verder in gesprek te zijn met potentiële investeerders. De Canadese miljardair Lawrence Stroll zou willen instappen bij het bedrijf.