Winst Wall Street na positieve cijfers China

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winsten gesloten. Amerikaanse beleggers reageerden positief op cijfers over groei van de Chinese industrie. Die temperden de zorgen over afremmende groei van de wereldeconomie. Ook de voortgaande handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China stonden in de belangstelling. Verder werd met een schuin ook gekeken naar de zoveelste brexitstemming in het Verenigd Koninkrijk.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,3 procent in de plus op 26.258,42 punten. De breder samengestelde S&P 500 klom 1,2 procent tot 2867,19 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 1,3 procent op 7828,91 punten.

De Chinese industrie lijkt na een periode van teruggang weer in de groeistand te staan, zo bleek uit twee verschillende indicatoren. Daardoor verdwijnen zorgen over de Chinese economie wat naar de achtergrond. De chipsector, die sterk afhankelijk is van vraag uit China, profiteerde van de positieve stemming. Intel, Qualcomm en Micron stegen tot 2,2 procent.

De handelsgesprekken tussen de VS en China gaven verder op de beursvloer reden tot optimisme. De gesprekken, die deze week in Washington plaatsvinden, lijken in een beslissende fase beland. Autobedrijven stonden in de belangstelling nu Peking heeft aangegeven de importheffingen voor Amerikaanse auto’s langer laag te houden. Ford, General Motors, Fiat Chrysler en Tesla stegen tot 3,3 procent.

Taxibedrijf Lyft zakte bijna 12 procent. De Uber-concurrent debuteerde vrijdag met een winst van 8,7 procent op de beurs, maar kon het momentum niet vasthouden en zakte flink onder zijn introductieprijs van 72 dollar.

Kellogg verloor 2,4 procent na bekendmaking van een plan om een aantal merken te verkopen aan Ferrero. De maker van ontbijtgranen zou daar 1 miljard tot 1,5 miljard dollar voor krijgen. Amazon eindigde 1,9 procent hoger na berichten dat dochterbedrijf Whole Foods prijzen verlaagt van veel producten bij de supermarktketen.

De olieprijzen liepen op na tekenen over een minder sterke olieproductie door de OPEC. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg uiteindelijk bij het sluiten van Wall Street 2,5 procent tot 61,64 dollar. Brent werd 2,2 procent duurder op 69,07 dollar per vat.

De euro was 1,1210 dollar waard, tegenover 1,1216 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de beurzen in Europa.