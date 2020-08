Winst Triodos Bank flink omlaag door coronacrisis

Triodos Bank kreeg in de eerste helft van het jaar te maken met een stevige winstdaling. Volgens bestuursvoorzitter Peter Blom werd de bank net als de samenleving als geheel geraakt door de coronacrisis. Er moest onder meer extra geld opzij gezet worden voor leningen die mogelijk nooit terugbetaald worden.

Onder de streep bleef 6,7 miljoen euro over, wat neerkomt op 63 procent minder winst. De toevoeging aan de voorzieningen voor verwachte kredietverliezen bedroeg in totaal 12,6 miljoen euro, vergeleken met 2 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. De bank zag de totale baten wel licht oplopen. Dat was te danken aan hogere rente-inkomsten en gestegen kredietvolumes, ondanks dalende marges als gevolg van de historisch lage rente in Europa.

Volgens het al sinds 1980 bestaande Triodos Bank, dat zich vooral richt op duurzaam bankieren, is er voor de tweede helft van het jaar nog veel onzeker. „Op korte termijn zullen we voor economische uitdagingen staan, vooral als coronagerelateerde steunregelingen van de overheid aflopen en een economisch herstel nog niet volledig is”, geeft Blom aan. „Op de middellange en lange termijn zijn de bedrijven en projecten die we financieren - en dus ook Triodos Bank zelf - goed gepositioneerd om deel uit te maken van de reset van de economie - met meer oog voor duurzaamheid en sociale inclusie.”