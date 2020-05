Winst tractorbouwer Deere scherp gedaald door crisis

De Amerikaanse fabrikant van landbouwmachines Deere heeft in het afgelopen kwartaal een fors lagere winst behaald, met ook een duidelijk gedaalde omzet. Door de coronacrisis werden minder tractors en maaidorsers verkocht aan boeren. Ook machines voor de bouwsector en bosbouw waren minder in trek. Daarnaast had Deere te maken met problemen in de toeleveringsketen.

De nettowinst in het tweede kwartaal bedroeg 666 miljoen dollar tegen ruim 1,1 miljard dollar een jaar eerder. De omzet nam met 18 procent af tot 9,3 miljard dollar. Deere gaf aan voor het gehele boekjaar op een winst te rekenen van 1,6 miljard tot 2 miljard dollar, maar stelt wel dat er veel onzekerheden zijn als gevolg van de coronacrisis. In het vorige boekjaar werd een winst behaald van bijna 3,3 miljard dollar.

Deere zegt dat er flink in de uitgaven en investeringen wordt gesneden om de impact van de virusuitbraak het hoofd te bieden. Ook heeft het bedrijf voor miljarden aan extra financiering aangetrokken om de financiële buffers te versterken.