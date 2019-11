Winst staalconcern ArcelorMittal gedaald

Staalconcern ArcelorMittal heeft in het derde kwartaal een lagere winst behaald, terwijl ook de omzet zakte vanwege de moeilijke marktomstandigheden in de staalsector. Het in Amsterdam genoteerde bedrijf presteerde wel duidelijk beter dan analisten hadden verwacht.

Het bedrijfsresultaat, de belangrijkste winstgraadmeter voor het concern, bedroeg bijna 1,1 miljard dollar. Dat resultaat (ebitda) was ruim 2,7 miljard dollar een jaar eerder en bijna 1,6 miljard dollar in het tweede kwartaal van dit jaar. Analisten hadden in doorsnee op een bedrag van circa 940 miljoen dollar gerekend.

De omzet van ’s werelds grootste staalproducent kwam uit op 16,6 miljard dollar. Dat was 19,3 miljard dollar in het tweede kwartaal en 18,5 miljard dollar een jaar eerder. De verschepingen van staal namen op kwartaalbasis met ruim 7 procent af tot 20,2 miljoen ton.

Topman Lakshmi Mittal schreef in een toelichting op de cijfers dat het bedrijf zoals verwacht nog altijd te maken had met lastige marktomstandigheden in de afgelopen periode, met daarbij lage staalprijzen en gestegen grondstofkosten. Het concern denkt nu dat de wereldwijde staalvraag dit jaar met 0,5 tot 1 procent zal toenemen, van een eerder voorspelde stijging met 0,5 tot 1,5 procent. In Europa wordt dit jaar op krimp van de staalvraag gerekend, door de aanhoudende zwakte in de Europese auto-industrie en de tragere bouwsector.