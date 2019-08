Winst Saudi Aramco zakt naar bijna 47 miljard

Het Saudi-Arabische staatsoliebedrijf Saudi Aramco heeft in het eerste halfjaar last gehad van de gedaalde olieprijzen ten opzichte van een jaar eerder. Ook gingen de kosten omhoog voor het duurste bedrijf ter wereld. De oliereus, die mogelijk volgend jaar al naar de beurs gaat, zag de winst daarom dalen met een achtste. Nog altijd bleef er 46,9 miljard dollar over.

Saudi Aramco kondigde zijn beursgang al in 2016 aan, maar de plannen werden vooruitgeschoven zodat het bedrijf chemiegigant Sabic kon overnemen. Saudi Aramco wil ook zijn downstream-activiteiten versterken. Dat zijn onder meer de raffinage en verkoop van brandstoffen. De Saudi’s kondigden daarom aan zich ook in te kopen in de raffinage en petrochemische tak van het Indiase Reliance. Saudi Aramco koopt een vijfde van die divisie voor ongeveer 15 miljard dollar.

Saudi Aramco betaalt ook veel belasting in Saudi-Arabië, in de eerste jaarhelft 45,6 miljard dollar. Het land bekostigt daarvan onder meer het leger en sociale programma’s. Ook de extravagante levensstijl van honderden leden van het koningshuis moeten bekostigd worden.