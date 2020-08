Winst Rabobank keldert door coronacrisis

Rabobank heeft in het eerste halfjaar een fiks lagere winst geboekt. De Nederlandse grootbank vulde ten opzichte van een jaar eerder zijn stroppenpot aan met 1,4 miljard euro, vanwege verliezen die de bank voorziet op leningen die door de coronacrisis nooit worden terugbetaald.

In totaal omvat de stroppenpot van Rabobank nu ruim 5 miljard euro. Het nettoresultaat daalde mede door deze stap met 81 procent tot 227 miljoen euro. Daarnaast houdt Rabobank last van lage rentes, die door stimuleringsingrepen van centrale banken bovendien niet snel zullen stijgen.

Topman Wiebe Draijer geeft in een toelichting aan dat de voorzieningen voor een groot deel „generieke” voorzorgsmaatregelen zijn, die banken volgens boekhoudregels moeten nemen bij een verslechtering van de economie. „Het is een voorbereiding op problemen die nog kunnen ontstaan”. Tegelijkertijd werd bij de grootzakelijke divisie ook om specifieke probleemgevallen geld apart gezet.

Economen van Rabobank houden rekening met een krimp van de wereldeconomie van ruim 4 procent in 2020, met een neergang van 5,7 procent in Nederland. Voorafgaand aan de coronacrisis had Rabobank volgens Draijer een „gezonde” kapitaalpositie.

In het tweede halfjaar voert wat Rabobank betreft onzekerheid nog altijd de boventoon, omdat het niet duidelijk is hoe lang de pandemie aanhoudt. Voor de bank is het ook niet bekend of er een boete aankomt van toezichthouder De Nederlandsche Bank. Die droeg de bank op om voor 1 april 40.000 klantdossiers nog eens door te lichten op mogelijke witwasrisico’s, omdat de eerdere onderbouwing daarvan onvoldoende was. Rabobank geeft aan dat het nog niet bekend is wat het oordeel van DNB zal zijn en hoopt zelf op meer duidelijkheid in het najaar.