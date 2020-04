Winst Mercedes-moeder Daimler gekelderd door coronapandemie

Het Duitse autoconcern Daimler, moederbedrijf van Mercedes-Benz, heeft de winst in het eerste kwartaal zien kelderen door de coronacrisis en schrapt zijn eerdere financiële verwachtingen. Daimler denkt nu dat de resultaten en verkopen dit jaar lager zullen uitvallen dan vorig jaar.

De brutowinst ging in de afgelopen periode met 78 procent omlaag vergeleken met een jaar eerder tot 617 miljoen euro, aldus voorlopige cijfers van het bedrijf. Door de pandemie kwam de verkoop van auto’s, bestelbusjes en vrachtwagens onder druk te staan. Daarnaast moest Daimler fabrieken sluiten, waardoor de productie werd verstoord. Langzaamaan wordt de productie nu weer opgestart.

Daimler zegt dat het nog moeilijk is om in te schatten wat de uiteindelijke gevolgen van de coronacrisis voor 2020 zullen zijn. Het autoconcern uit Stuttgart komt later deze maand met volledige cijfers en meer informatie over de impact van de crisis.