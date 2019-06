Winst kledingconcern H&M omlaag

Hennes & Mauritz (H&M) heeft in het afgelopen kwartaal minder winst winst behaald. Het Zweedse kledingwinkelbedrijf schaalt zijn expansieplannen voor dit jaar terug.

De onderliggende winst in het eind mei afgesloten tweede kwartaal zakte met 1,3 procent tot ruim 5,9 miljard kroon (560 miljoen euro) vergeleken met een jaar eerder. Op nettobasis werd een winst behaald van 4,6 miljard kroon. Het bedrijf had te maken met kosten voor het opnieuw inrichten van zijn distributienetwerk en voor investeringen in online. H&M had eerder al gemeld dat de omzet in de afgelopen periode met 11 procent was gestegen tot 57,5 miljard kroon.

H&M is van plan dit jaar per saldo ongeveer 130 nieuwe vestigingen toe te voegen aan zijn winkelbestand. Dat zijn er 45 minder dan eerder werd gepland. H&M telt momenteel wereldwijd 4979 vestigingen.