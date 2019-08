‘Winst is niet enige dat telt bij bedrijven’

Bedrijven moeten zich niet alleen richten op winst en de belangen van de aandeelhouders, ze hebben ook sociale verantwoordelijkheden. Dat staat in een nieuwe verklaring van de Business Roundtable, een invloedrijke groep van topmannen uit het Amerikaanse bedrijfsleven.

Het is de eerste keer dat de bijna vijftig jaar oude groep zegt dat de waarde voor de aandeelhouders niet de hoogste prioriteit heeft. In de verklaring die is ondertekend door de bazen van meer dan 180 bedrijven, waaronder Amazon, American Airlines en JPMorgan Chase, is ook aandacht voor de verantwoordelijkheden ten aanzien van klanten, medewerkers, toeleveranciers en de omgeving waarin ondernemingen actief zijn.

„Deze nieuwe verklaring weerspiegelt beter de manier waarop bedrijven vandaag kunnen en moeten werken”, aldus mede-ondertekenaar Alex Gorsky, de topman van farmaceut Johnson & Johnson. De verandering komt op een moment dat bedrijven zich in toenemende mate uitspreken over maatschappelijke kwesties. Ook is er veel druk van bijvoorbeeld activisten en via discussies op sociale media, op bedrijven om rekening te houden met tal van zaken.