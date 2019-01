Winst- en omzetgroei voor eBay

Internethandelaar eBay heeft in het vierde kwartaal zowel de winst als de omzet zien toenemen. Dat kwam dinsdag naar voren uit een handelsbericht van de Amerikaanse onderneming.

De winst kwam in de verslagperiode uit op 670 miljoen dollar. Dat was een jaar eerder nog 618 miljoen dollar. De opbrengsten van eBay dikten met 6 procent aan tot bijna 2,9 miljard dollar. Over heel het jaar bedroeg het resultaat 2,3 miljard dollar en de omzet ruim 10,7 miljard dollar.

Ebay zag het aantal actieve gebruikers op zijn platformen afgelopen kwartaal aandikken. Voor het huidige kwartaal ziet de onderneming een omzet in een bandbreedte van 2,55 miljard dollar tot 2,6 miljard dollar. Voor beleggers had eBay een aantal zaken in petto. Zo wordt onder meer het aandeleninkoopprogramma vergroot. In de komende twee jaar wil eBay circa 7 miljard dollar uitkeren aan investeerders via dividenden en aandeleninkopen.

Onlangs schreef de activistische aandeelhouder Elliott Management een brief naar eBay, waarin deze opriep tot een grondige evaluatie van de activiteiten en een focus op de primaire marktplaats. Elliott heeft een belang genomen van meer dan 4 procent in eBay en wil dat het bedrijf een vijfstappenplan gaat volgen. Door de focus op de eigen marktplaats kunnen er operationele verbeteringen plaatsvinden. Andere activiteiten, waaronder het Nederlandse Marktplaats en ticketverkoper StubHub, zouden moeten worden afgesplitst.