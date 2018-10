Winst DSM neemt duikvlucht

Speciaalchemieconcern DSM heeft in het derde kwartaal 85 procent minder winst behaald dan in de dezelfde periode vorig jaar. De duikvlucht heeft te maken met de eenmalige meevaller van 1,2 miljard euro een jaar geleden, door de verkoop van het belang in het farmaceutische bedrijf Patheon.

De nettowinst kwam uit op 188 miljoen tegenover 1,3 miljard euro een jaar een eerder. Zonder die eenmalige post en zonder de effecten van tijdelijk hogere verkoopprijzen van vitamines, kwam de zogeheten aangepaste nettowinst juist 26 procent hoger uit op 209 miljoen euro.

De omzet pakte 6 procent hoger uit op bijna 2,3 miljard euro. Dat was meer dan waar marktkenners op hadden gerekend. Het bedrijf profiteerde van toeleveringsproblemen bij concurrenten. Een fabriek van chemiegigant BASF lag stil na een brand. Dat leidde tot hogere prijzen voor vitamines. De fabriek is inmiddels weer opgestart.

Topman Feike Sijbesma spreekt in een verklaring van een „zeer goed kwartaal”.