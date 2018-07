Winst Daimler slinkt met bijna een derde

Daimler, het moederconcern van Mercedes-Benz, heeft de winst in het afgelopen tweede kwartaal met bijna een derde zien afnemen. De resultaten werden vooral gedrukt door afzwakkende autoverkopen. Het bedrijf verlaagde in juni al zijn winstverwachting voor heel het jaar als gevolg van Chinese importtarieven.

Daimler, ’s werelds grootste producent van luxe auto’s, behaalde een bedrijfsresultaat in de afgelopen driemaandsperiode van 2,64 miljard euro. De omzet kwam uit op 40,8 miljard, 1 procent minder vergeleken met het tweede kwartaal van vorig jaar. Dat is beneden de verwachtingen van analisten. „De auto-industrie, dus ook wij, hebben veel uitdagingen te overwinnen”, zegt Daimler-topman Dieter Zetsche in een toelichting.

Behalve tegenvallende verkopen, trekken bij Daimler ook de beslommeringen rond sjoemeldiesels een wissel op de resultaten. Zo moet het concern van de Duitse overheid 774.000 auto’s terugroepen wegens mogelijk gerommel met uitstootgegevens.

Bij de divisie Mercedes-Benz slonk het bedrijfsresultaat in het afgelopen kwartaal met een vijfde tot 1,9 miljard euro. Volgens Zetsche neemt dit resultaat in het huidige derde kwartaal „aanzienlijk” verder af. Daarbij zullen de voorraden auto’s toenemen.