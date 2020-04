Winst Chinese industrie herstelde licht in maart

De winst van de Chinese industrie is in maart ruim een derde lager uitgevallen dan een jaar eerder. Dat heeft het nationale statistiekbureau van het Aziatische land laten weten. Het cijfer was wel licht beter dan in de eerste twee maanden van het jaar toen China hard getroffen werd door de corona-uitbraak.

De winst kwam 34,9 procent lager uit dan in maart vorig jaar. In januari en februari lag de winst nog 38,3 procent lager op jaarbasis.

In maart had China de uitbraak van het coronavirus goeddeels onder controle, maar waren er nog wel reisbeperkingen van kracht waardoor een deel van het personeel niet in de fabrieken kon komen. De industrie draaide daardoor veelal nog niet op volle kracht, wat ook weer problemen in de leveringsketen opleverde.

Ook had de Chinese industrie last van minder vraag uit Europa, waar corona inmiddels was toegeslagen. Dat leverde in China grotere voorraden op, waardoor de prijzen die producenten kunnen vragen omlaag gingen, schrijven de statistici in een toelichting.

In de eerste drie maanden gingen de winsten van de Chinese industrie gemiddeld met 36,7 procent omlaag. Staatsbedrijven zagen hun winst zelfs met 45,7 procent kelderen, tegen een afname van 29,5 procent voor private ondernemingen.