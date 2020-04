Winst BP onder druk door prijsval olie

De effecten van de sterk gedaalde olieprijzen sijpelen nu ook door in de resultaten van olie- en gasreuzen. Het Britse BP zag de onderliggende winst het afgelopen kwartaal op jaarbasis met twee derde dalen tot 800 miljoen dollar, nu door de coronacrisis de vraag naar olie is opgedroogd.

Volgens BP-baas Bernard Looney zijn het buitengewone tijden. „Onze sector is qua wijzigingen in vraag en aanbod geraakt op een schaal die nog niet eerder is gezien”, zei hij in een toelichting. Hij kondigde aan dat BP „doortastende” maatregelen neemt om de financiële positie te versterken. BP gaat onder meer snijden in de kosten.

Naast de lagere olieprijzen, die ook het gevolg zijn van de prijzenoorlog die door grote olielanden Rusland en Saudi-Arabië in gang was gezet, kampte BP ook met negatieve wisselkoerseffecten. Die haalden volgens BP 200 miljoen dollar af van het resultaat.

Verder kampte BP met voorraadverliezen van 3,7 miljard dollar als gevolg van de prijsdaling. Daarmee kwam het totale gerapporteerde tekort voor de periode uit op 4,4 miljard dollar.

De schuldpositie van de onderneming liep met 6 miljard dollar op tot 51,4 miljard dollar. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen nog 32 miljard dollar aan liquiditeit beschikbaar. Verder kondigde BP een kwartaaldividend van 10,5 dollarcent per aandeel aan.