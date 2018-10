Winst BP meer dan verdubbeld

De Britse olie- en gasreus BP heeft zijn winst in het derde kwartaal meer dan verdubbeld. Het bedrijf zelf spreekt van het beste kwartaalresultaat in de voorbije vijf jaar, mede geholpen door betere prestaties bij zijn divisie die verantwoordelijk is voor het oppompen van olie.

De aangepaste winst kwam uit op ruim 3,8 miljard dollar, tegen krap 1,9 miljard dollar een jaar eerder. Het resultaat viel ook fors hoger uit dan de 3,2 miljard dollar waar kenners in doorsnee op hadden gerekend. De hogere olie- en gasprijzen speelden BP eveneens duidelijk in de kaart.

BP meldde verder dat de overname van schalie-activiteiten van BHP Billiton woensdag zal worden afgerond. BP maakte eerder bekend 10,5 miljard dollar te betalen voor de activiteiten. Door de sterke kasstroom ziet BP zich niet meer genoodzaakt aandelen uit te geven om de overname mede van te betalen. Dit doet BP nu uit eigen zak.

De verkoop van onderdelen die BP als onderdeel van de BHP-deal aankondigde brengen tussen de 5 miljard en 6 miljard dollar op. Dit geld gebruiken de Britten om schulden terug te brengen.