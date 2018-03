Winst Beter Bed gehalveerd

Beter Bed heeft afgelopen jaar fors minder winst gemaakt. Onder de streep resteerde een bedrag van 9,5 miljoen euro, hetgeen een halvering betekende ten opzichte van winst een jaar eerder, zo bleek uit de cijfers van de beddenverkoper. Het bedrijf stak onder meer geld in winkels en de verbetering van de webshop.

In Duitsland, de grootste markt voor Beter Bed, kampte het bedrijf met problemen als gevolg van een gifschandaal. Dat zaaide afgelopen zomer twijfel over de veiligheid van schuimmatrassen. Eerder was al bekendgemaakt dat in Duitsland sprake was van een stevige omzetdaling. Het land is goed voor circa de helft van de opbrengsten van het bedrijf.

Financieel directeur Bart Koops sprak van wisselende resultaten. Over de prestaties in de Benelux was hij zeer tevreden. Ook voor dit jaar is Beter Bed hier optimistisch gestemd. Bij Matratzen Concord dat naast Duitsland ook in Oostenrijk en Zwitserland winkels heeft, moet een nieuw management en de verbouwing van de meeste winkels voor een kentering gaan zorgen.

De omzet over heel 2017 kwam uit op 416,4 miljoen euro, tegenover 410,5 miljoen euro een jaar eerder. Bij winkels die langer dan een jaar open zijn was in doorsnee sprake van een daling van de verkopen met 0,4 procent.

Al met al ziet Beter Bed zich in alle landen waar het bedrijf actief is gesteund door de gunstige economische ontwikkelingen. De verwachtingen voor het hele jaar gaan hand in hand met de mate van herstel in Duitsland, zo schetst het bedrijf.

De beloning voor aandeelhouders viel net als de winst 50 procent lager uit. Het bedrijf beloofde per aandeel 0,37 euro dividend uit te keren. Daarmee wordt 86 procent van de nettowinst uitgekeerd.