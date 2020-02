Winst BAM gehalveerd op stabiele omzet

Bouwer BAM heeft 2019 afgesloten met een winst van 11,8 miljoen euro, wat een halvering is ten opzichte van de 23,8 miljoen euro een jaar eerder. Onder meer afwaarderingen en herstructureringskosten zadelden de bouwer op met de nodige kosten. De omzet stabiliseerde op ruim 7,2 miljard euro. De PFAS- en stikstofproblematiek zorgt er in Nederland voor vertraging bij de afgifte van bouwvergunningen.

Topman Rob van Wingerden wees op opdrachten in Duitsland en een project in het Midden-Oosten die, zoals bekend, duurder uitvielen dan geraamd. In het slotkwartaal werd een eerste gedeeltelijke schikking voor een infraproject in Duitsland bereikt. Daar werd in de halfjaarupdate al voor gewaarschuwd.

Volgens de scheidend topman toonden de resultaten in de tweede helft van het jaar herstel. Het bedrijf zelf benadrukt onder meer de sterke prestaties op de Nederlandse huizenmarkt. De woningverkopen stegen met 5 procent tot 2593 huizen. Het sluisproject OpenIJ, dat de bouwer eerder met de nodige extra kosten opzadelde, had nu een voordeeltje van 4 miljoen euro. In Duitsland was de bouwdivisie van BAM goed voor een verlies van 57,5 miljoen euro. Mede door de problemen in het Midden-Oosten behaalde BAM International een negatief resultaat van 21,4 miljoen euro.

De operationele winst kwam uit op 74,1 miljoen euro. Dit was een jaar eerder nog 153,2 miljoen euro. BAM had net als een jaar eerder nog voor 12,7 miljard euro aan werk op de plank liggen. Voor het lopende boekjaar temperde BAM de verwachtingen als het gaat om de aangepaste winstmarges. Daar rekent het nu op zeker 1 procent tegen een eerder gemelde 2 tot 4 procent.

BAM greep eerder in bij onderdelen die ondermaats presteerden. Zo werd de leiding in Duitsland vervangen. Ook ging BAM volgens Van Wingerden nog doordachter om met inschrijvingen op grote projecten. Hij gaat na „goed overleg” niet op voor een nieuwe termijn als bestuursvoorzitter, hoewel hij eerder had aangegeven daarvoor wel beschikbaar te zijn.

De omstandigheden in de meeste markten van BAM zijn volgens de bouwer over het algemeen positief. Wel houdt de onzekerheid volgens BAM aan door de wetgeving in Nederland over stikstofneerslag en PFAS en door de langetermijneffecten van de brexit.