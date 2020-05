Winkelverkopen VS opnieuw zeer scherp gedaald door coronacrisis

$lead

De winkelverkopen in de Verenigde Staten zijn in april opnieuw buitengewoon sterk gedaald door de coronacrisis omdat veel winkels gesloten zijn en Amerikanen massaal thuisblijven. Volgens de Amerikaanse overheid namen de detailhandelsverkopen met 16,4 procent af in vergelijking met de voorgaande maand.

Het is de sterkste daling ooit gemeten. In maart was een bijgestelde min van 8,3 procent te zien. Economen hadden in doorsnee op een daling van de winkelverkopen in april met 12 procent gerekend.

Amerikanen houden ook de hand op de knip door de zorgen over de sterk stijgende werkloosheid door de crisis. Tientallen miljoenen Amerikanen zijn inmiddels al werkloos geraakt. Vooral de verkoop van kleding, auto’s, witgoed en elektronica ging hard omlaag, maar ook bestedingen in de horeca vielen fors lager uit, mede omdat veel cafés en restaurants gesloten zijn. Online nam de verkoop wel toe omdat meer vanuit huis op internet werd gekocht.

De consumentenuitgaven vormen het grootste deel van de Amerikaanse economie. Er wordt verwacht dat de economie van de VS in een diepe recessie zal belanden vanwege de coronacrisis.