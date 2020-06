Winkelverkopen VS herstellen voorzichtig van zware klappen

De winkelverkopen in de Verenigde Staten hebben in mei enig herstel laten zien van de zware klappen in de voorgaande maanden door de coronacrisis en de maatregelen om de virusuitbraak tegen te gaan. Volgens de Amerikaanse overheid namen de detailhandelsverkopen vorige maand met 17,7 procent toe in vergelijking met de voorgaande maand.

Economen hadden in doorsnee een toename van de verkopen met 8,4 procent voorspeld. In april kelderden de verkopen van Amerikaanse winkeliers nog met een herziene 14,7 procent, wat de sterkste daling ooit gemeten was. In maart gingen de verkopen ook al hard omlaag.

Door de crisis en de maatregelen tegen de uitbraak bleven veel Amerikanen thuis en werd dus veel minder gewinkeld. Vorige maand werden die maatregelen versoepeld en trokken Amerikanen weer de portemonnee, bijvoorbeeld voor kleding, auto’s, maar ook in de horeca.

De consumentenuitgaven vormen het grootste deel van de Amerikaanse economie en zijn dus van groot belang om de economie te laten herstellen.