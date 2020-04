Winkelverkopen in VS kelderen in recordtempo door coronacrisis

De verkopen door winkeliers in de Verenigde Staten zijn in maart in het sterkste tempo ooit gedaald door de coronacrisis. Door de maatregelen om de uitbraak tegen te gaan werden veel winkels gesloten en blijven Amerikanen thuis. Er werden wel veel levensmiddelen en huishoudelijke producten gehamsterd in supermarkten, terwijl ook de onlineverkoop steeg, maar de verkoop van bijvoorbeeld auto’s werd hard geraakt, net als de omzet van de horeca.

Volgens de Amerikaanse overheid namen de detailhandelsverkopen met 8,7 procent af in vergelijking met februari. Dat is de grootste daling ooit gemeten, na een afname van bijna 4 procent eind 2008. Economen hadden in doorsnee op een daling met 8 procent gerekend. In februari was een dipje van 0,4 procent te zien in de verkoop.

Het ministerie van Handel meldde dat het gaat om de sterkste krimp sinds het begin van de metingen in 1992. De verkoop van auto’s en auto-onderdelen kelderde meer dan een kwart. Bij de kledingverkoop was dat meer dan 50 procent, terwijl ook meubelzaken, woninginrichters, restaurants en cafés rake klappen hadden te verduren. Bij levensmiddelen sprong de verkoop juist fors omhoog door het massale gehamster van Amerikanen. Ook gezondheidsproducten werden meer verkocht.

De verwachting is dat winkeliers deze maand met een nog scherpere krimp te maken krijgen door de lockdown in de VS en de sterk stijgende werkloosheid door de crisis. Miljoenen Amerikanen zijn inmiddels al werkloos geraakt. Daardoor houden veel Amerikanen de hand op de knip en worden alleen noodzakelijke boodschappen gedaan. De consumentenbestedingen vormen het grootste deel van de Amerikaanse economie, die naar verwachting in een stevige recessie zal belanden door de pandemie.

„De consumentenuitgaven zullen slechter zijn dan ooit tevoren, al zijn er bepaalde uitzonderingen. De paniekaankopen bij supermarkten kunnen de neergang van de bestedingen bij andere categorieën niet compenseren”, aldus een econoom van de bank Wells Fargo. Een hoogleraar economie zei dat de Amerikaanse economie nu bijna in een vrije val is beland.