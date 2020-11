Winkelverkopen breken record door corona

De omzet in de detailhandel is nog niet eerder zo snel gegroeid. De verkopen van winkeliers stegen in het derde kwartaal met ruim 9 procent. Dat is de snelste kwartaalgroei sinds 2005, toen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze cijfers begon bij te houden.

Onder meer doe-het-zelf-zaken, foodwinkels en meubelzaken profiteerden van extra verkopen doordat consumenten door de coronapandemie meer thuis waren.

De doe-het-zelfzaken waren met bijna 19 procent goed voor de sterkste omzetgroei. Ook meubelzaken zagen de verkopen sterk toenemen, met ruim 17 procent. De omzetten van kleding- en schoenenwinkels krompen met een paar procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, maar lang niet zo sterk als in het tweede kwartaal.

De omzet van winkels die voedsel verkopen groeide met ruim 6 procent, ook al was de horeca weer geopend in het derde kwartaal. De verkopen van speciaalzaken zoals slagerijen, groentezaken, kaaswinkels en slijterijen groeide ook sterk. Bij de supermarkten nam de omzet met 6 procent toe.

De onlineverkopen stegen met bijna 40 procent vergeleken met een jaar eerder. In het tweede kwartaal steeg de omzet via internet nog met bijna 55 procent. Volgens het CBS zijn in het derde kwartaal bijna 6500 webwinkels opgericht. Dat is een stijging van bijna 50 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Het aantal uitgesproken faillissementen in de detailhandel is gedaald. Afgelopen kwartaal werden 64 faillissementen uitgesproken in de detailhandel, een jaar eerder waren dat er 99.