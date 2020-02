Winkelverhuurder Vastned komt tegenwind door gele hesjes te boven

Winkelvastgoedbedrijf Vastned heeft zijn winkelpanden weer „bijna volledig” verhuurd, nadat de beursgenoteerde onderneming eerder met tegenwind te maken kreeg door de protesten met de gele hesjes in Frankrijk. Het herstel van de bezettingsgraad geeft vertrouwen bij Vastned, dat voor 2020 weer rekent op winstgroei.

Door de onrust in Frankrijk zat Vastned veel langer dan gepland met een leeg winkelpand aan de chique Parijse winkelstraat Rue de Rivoli. Uiteindelijk werd in JD Sports alsnog een nieuwe huurder gevonden. De situatie zorgde afgelopen jaar voor een daling van de vergelijkbare brutohuur. Maar de bezettingsgraad is inmiddels aardig hersteld.

„De markt blijft uitdagend en de transitie van het retaillandschap zet zich door”, erkent topman Taco de Groot. „Maar met de transformatie van de portefeuille heeft Vastned op tijd ingespeeld op de huidige trend dat retailers het aantal winkels reduceren en zich meer focussen op de toplocaties in de grotere steden”, concludeert de vastgoedbaas.

Het zogeheten direct resultaat over heel 2019 kwam uit op 2,03 euro per aandeel. Dat was lager dan de 2,22 euro van een jaar eerder, maar volgens De Groot komt dat vooral door een eenmalige bate uit 2018. Daarvoor gecorrigeerd is de winst stabiel gebleven. Voor 2020 verwacht Vastned een groei van het direct resultaat naar 2,05 tot 2,15 euro per aandeel.