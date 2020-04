Winkelverhuurder Unibail voelt coronacrisis later pas echt

Winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield denkt de coronacrisis in het tweede kwartaal van dit jaar pas echt te kunnen voelen in zijn resultaten. Volgens het in de Amsterdamse AEX genoteerde bedrijf, onder meer bekend van de grote Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam, was de impact van de pandemie in de eerste drie maanden van het jaar „beperkt”.

De bruto-huuropbrengsten zakten slechts met een kleine 3 procent vergeleken met het eerste kwartaal vorig jaar, naar bijna 589 miljoen euro. Door opbrengsten uit andere zaken, als het ontwikkelen van vastgoed en projectmanagement, ging de totale omzet zelfs met bijna 2 procent omhoog tot dik 790 miljoen euro.

Unibail is verhuurder van winkels in tal van Europese landen en de Verenigde Staten. Veel van die winkels moesten afgelopen tijd worden gesloten, wat tot grote financiële problemen bij de huurders kan leiden. Daarom heeft Unibail winkeliers extra tijd gegeven om de huur over te maken. Op 24 april was ongeveer 20 procent van de huur voor april bij het bedrijf binnen.

Komende tijd worden waarschijnlijk weer veel coronamaatregelen versoepeld. Unibail zegt klaar te staan om zijn winkelcentra, zo nodig in aangepaste vorm, weer te openen als dat van lokale autoriteiten mag.

De onderneming had vanwege de coronacrisis eerder al de financiële verwachtingen voor 2020 overboord gegooid. Ook had Unibail al besloten om zijn slotdividend over 2019 niet uit te keren. De top en het hogere management leveren daarnaast een deel van en hun salaris in. Het bedrijf vindt de situatie in de markt nog te onzeker om nu weer met nieuwe prognoses te komen.