‘Winkelstraten worden steeds stiller door coronacrisis’

Nederlandse winkelstraten worden steeds leger vanwege de overheidsmaatregelen tegen het nieuwe coronavirus. Dat meldde onderzoeksbureau RMC op basis van tellingen van shoppers door wifi-sensoren van Citytraffic. Vorige week liepen er zo’n 70 procent minder mensen in de winkelstraat dan een jaar daarvoor.

Het aantal shoppers daalde afgelopen maandag met 43 procent vergeleken met een week eerder. Aan het einde van vorige week was de daling nog sterker: 58 procent. De winkelstraat valt stil omdat steeds meer winkelketens zoals H&M, C&A en WE Fashion besluiten om tijdelijk te sluiten, aldus onderzoekers. Daarnaast werpen de herhaaldelijke oproepen van het RIVM en de overheid om grote groepen mensen te vermijden, hun vruchten af.

De afname was het sterkst in grote steden. Zo liepen er door de Lijnbaan in Rotterdam en de Kalverstraat in Amsterdam tot 77 procent minder shoppers. In kleinere steden als bijvoorbeeld Castricum was de daling beperkt tot een kwart.

Bij winkelgebieden buiten de stad, waar vaak woonboulevards met meubelzaken en bouwmarkten zich vestigen, was de kleinste daling in het aantal bezoekers te meten. Mensen komen vaak naar die locaties voor een specifiek product, aldus het onderzoeksbureau.