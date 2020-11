‘Winkelstraten met Black Friday bijna de helft rustiger’

Het aantal klanten dat dit jaar naar de winkels gaat voor koopjesfestijn Black Friday zal vanwege de coronapandemie bijna de helft minder zijn dan vorig jaar. Grote steden hebben daar meer last van dan kleine steden, voorspelt onderzoeksbureau RMC.

Voor de week van Black Friday, die dit jaar valt op vrijdag 27 november, verwacht RMC een teruggang in het aantal winkelende klanten van 46,8 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook in de weken daarna, vlak voor Sinterklaas en Kerstmis, zal het fors rustiger zijn dan vorig jaar. In totaal zullen de laatste weken van het jaar 44 procent minder klanten naar de winkels komen dan vorig jaar.

RMC deed onderzoek op basis van dagelijkse tellingen door sensoren die in winkelstraten zitten. De voorspelling is gebaseerd op het winkelgedrag van de afgelopen zes weken en de drukte van voorbijgangers in de vorige jaren rondom het koopjesfeest.

Volgens RMC zette vorig jaar al de trend in dat consumenten meer aan het begin van de week gingen winkelen voor de koopjes van Black Friday. Het bureau verwacht dat deze trend dit jaar nog sterker zal zijn. Consumenten winkelen volgens RMC dit jaar wel gerichter dan andere jaren en per bezoek kopen ze makkelijker en meer. De piek in drukte ligt net zoals voorheen nog steeds rond 15.00 uur ’s middags.

Er is vanwege de coronapandemie veel discussie over de koopjesdagen, omdat er dan veel mensen bij elkaar komen om te winkelen. Premier Mark Rutte riep consumenten al op niet te gaan ‘funshoppen’ en vakbond FNV riep winkeliers op om dit jaar niet mee te doen met Black Friday vanwege de gezondheidsrisico’s. Deskundigen hebben aangegeven dat winkeliers juist afhankelijk zijn van kortingsevenementen, omdat ze daarmee een belangrijk deel van de winkelomzet binnenhalen. Volgens winkeliersvereniging INretail hebben veel winkels er daarom voor gekozen om hun acties rond Black Friday meer te spreiden, door ze een week eerder te starten en tot wel een week langer te laten doorlopen. Op die manier zouden bezoekerspieken voorkomen kunnen worden.