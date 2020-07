‘Winkelstraten iets minder druk’

Winkelstraten zijn de afgelopen week iets minder druk geweest dan in de week ervoor. Dat meldt onderzoeksbureau RMC op basis van passantentellingen. Ondanks dat de zomervakantie is aangebroken, hebben de thuisblijvers en de voorzichtig terugkerende toeristen er nog niet voor gezorgd dat het veel drukker is geworden in de winkelstraten, aldus RMC.

Volgens RMC daalde het aantal passanten vorige week gemiddeld met 2,1 procent in vergelijking met de week daarvoor. Eerder meldde het onderzoeksbureau dat het aantal passanten in de Nederlandse winkelstraten per week langzaam toenam.

De druktecijfers liggen nog altijd veel lager dan normaal. In vergelijking met dezelfde week in 2019, was het vorige week gemiddeld 44,2 procent rustiger in de Nederlandse winkelstraten.