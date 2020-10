‘Winkelstraat leger na persconferentie over coronamaatregelen’

De oproep van premier Mark Rutte om zo veel mogelijk in je eentje te winkelen, lijkt effect te hebben. Metingen in verschillende winkelgebieden laten zien dat de zaterdag na de persconferentie over nieuwe coronamaatregelen minder mensen door de winkelstraten liepen, meldt het onderzoeksbureau voor de detailhandel Locatus.

Onderzoekers vergeleken de omvang van het winkelpubliek op de zaterdag voor en de zaterdag na Ruttes persconferentie van maandag 28 september. Daarbij telden ze op honderden punten in ruim twintig winkelstraten het aantal passanten. Gemiddeld waren er op die laatste dag ongeveer een kwart minder mensen op pad in de winkelstraten, meldt Locatus.

Bij die daling moet wel worden aangetekend dat er op de zaterdag na de persconferentie, op 3 oktober, regenbuien waren. Volgens Locatus was het effect van het weer op het aantal shoppende mensen in de winkelstraten echter beperkt. Een ander onderzoeksbureau, RMC, stelde eerder juist dat slecht weer een grotere invloed heeft op winkelend publiek dan coronavrees.

Ten opzichte van de periode voor de eerste lockdownmaatregelen in Nederland, zijn winkelstraten nog altijd een stuk leger. Volgens Locatus lopen er nu 55 procent minder mensen op zaterdag door de winkelstraten dan op 7 maart, de laatste ‘normale’ zaterdag voor de lockdown.

Dit betekent niet automatisch dat de uitgaven in fysieke winkels even hard zijn gedaald. Mensen doen nog steeds aankopen, maar doelgerichter dan eerder het geval was. Volgens Locatus krijgen vooral winkels en de horeca in de duurdere winkelstraten het zwaar door het wegblijven van zogeheten funshoppers.

