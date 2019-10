Winkelsluitingen Vodafone niet in Nederland

De aankondiging van telecombedrijf Vodafone om ruim duizend winkels in Europa te sluiten, heeft geen directe gevolgen voor Nederlandse vestigingen van het merk. Vodafone trekt in Nederland samen op met kabelbedrijf Ziggo en dat samenwerkingsverband neemt eigen beslissingen over het vestigingsbeleid, laat een woordvoerder weten.

Vodafone-topman Nick Read liet dinsdag weten 15 procent van de fysieke verkooppunten te willen sluiten, om zo beter in te kunnen spelen op het veranderende koopgedrag van consumenten. Die schaffen hun telefoons en aanverwante diensten namelijk steeds vaker online aan.

VodafoneZiggo erkent dat die verschuiving naar internetaankopen ook in Nederland speelt. De joint-venture kijkt daarom goed hoeveel filialen nodig zijn om klanten goed van dienst te zijn, wat betekent dat sluitingen niet zijn uitgesloten. Nederland telt 151 vestigingen van Vodafone, naast enkele winkels van Ziggo. Daarnaast heeft het bedrijf verkooppunten in andere winkels.