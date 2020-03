Winkels Nike in VS en Europa sluiten deuren

Sportmerk Nike sluit al zijn winkels in de Verenigde Staten, Canada, West-Europa, Australië en Nieuw-Zeeland vanaf maandag. De sportwinkels blijven in elk geval twee weken dicht, meldt de Amerikaanse nieuwszender CNBC. Winkels in Zuid-Korea, het grootste deel van China en Japan blijven wel open.

Nike is niet de enige Amerikaanse keten die winkels tijdelijk dicht houdt. Kledingketen Urban Outfitters sluit al zijn winkels wereldwijd. Daarbij gaat het niet alleen om winkels van het merk Urban Outfitters, maar ook van Anthropologie, Free People, Terrain en Nuuly. De onderneming heeft in Nederland winkels van Urban Outfitters en Anthropologie. De winkels blijven zeker tot en met 28 maart gesloten.